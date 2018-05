Laura Pausini se apresentará na festa dos melhores da Fifa A Fifa anunciou nesta quarta-feira que a cantora italiana Lausa Pausini, vencedora de um Grammy, se apresentará no próximo dia 21 na cerimônia do Melhor Jogador do Mundo pela Fifa em 2009, prêmio disputado por Kaká, Cristiano Ronaldo - ganhador no ano passado -, Lionel Messi, Andrés Iniesta e Xavi Hernández.