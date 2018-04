Lauro diz que está em evolução no Internacional

"Acredito que com dois ou três jogos eu tenha uma referência de melhora. Cada jogo tem a sua história, a sua característica. Tenho certeza que na partida contra o Pelotas [em 13 de fevereiro] serei um goleiro bem condicionado para todas as situações. Pelo tempo que fiquei sem jogar, acho que estive bem concentrado no jogo contra Juventude. Com certeza vou ter uma sequência boa para a estreia da Libertadores", afirmou.

Satisfeito por ter retomado a titularidade, Lauro revelou estar vivendo uma semana especial. "Foi uma semana de muita felicidade. Pode ser coincidência, mas este começo de ano me lembra muito 2008, quando cheguei ao Inter. Com um mês de clube, o Tite me deu a titularidade. Logo na segunda partida, minha esposa me deu a notícia de que estava grávida da Manuela", disse.