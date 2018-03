Lauro e Harison treinam na Ponte O técnico Osvaldo Alvarez, da Ponte Preta, ainda não começou a formar o time para o próximo jogo, contra o Paysandu, sábado à noite, no Estádio Majestoso, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, o treinador pode contar com dois jogador es importantes nos treinamentos desta terça-feira: o goleiro Lauro e o meia Harison. Ambos não participaram do empate por 3 a 3, com o Atlético-MG, no último sábado, em virtude de contusões na coxa. Apesar do departamento médico ter informado, inicialmente, que eles ficariam de fora no mínimo duas semanas, a recuperação foi rápida e os dois podem até aparecer como titulares. A escalação do goleiro é dada como certa, já o meia Harison, ainda é uma incógnita. Ele ainda não está no melhor da forma física e vai tentar aprimorá-la no decorrer da semana. O volante Éverton também está se recuperando de contusão, mas não deverá ser problema. As contratações do zagueiro Thiago Mathias e do meia Rodriguinho seguem indefinidas. A vinda do zagueiro do Paulista de Jundiaí estava quase certa. Mas na segunda-feira o Palmeiras acenou com a possibilidade da sua reintegração. Rodriguinho está mais próximo e só está aguardando uma assinatura para sua liberação junto ao Atlético-PR. Até o momento a diretoria acertou a contratação de três reforços: o meia André Silva, além dos atacantes Izaías e Gabriel. A Ponte Preta é a oitava colocada no Campeonato Brasileiro com quatro pontos ganhos.