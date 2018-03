Lauro está confirmado no gol da Ponte A idéia do técnico Nelsinho Baptista era esconder o time da Ponte Preta até momentos antes do jogo. Mas uma das principais dúvidas do time para o jogo semifinal contra o Botafogo, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, acabou desfeita por um descuido do próprio técnico. Numa das entrevistas nesta quinta-feira à noite ele se entregou, confirmando o substituto do titular Alexandre. "Agora eu já me entreguei mesmo, então só vou confirmar o Lauro. O resto vocês vão ter que aguardar", disse Nelsinho, elogiando bastante o ritmo de treinamentos do jovem goleiro, que fará sua estréia como profissional do clube. Lauro vai ocupar a vaga de Alexandre que cumprirá suspensão automática pela expulsão diante do Rio Branco. O reserva imediato é Adriano, que sofreu uma contusão no ombro e não treinou nos últimos dias. O último prazo de espera, por parte dos médicos e da comissão técnica, era esta quinta-feira. Fora dos treinos, Adriano também está fora do jogo. Melhor para Lauro, que não perde a confiança no meio de tanta expectativa. "Estou pronto para entrar. É minha estréia, mas faz tempo que aguardo esta chance", comentou Lauro, de 20 anos, que nas últimas duas temporadas atuou pelo Radium de Mococa, ex-filial da Ponte no Campeonato Paulista da Série B-2. As outras dúvidas não foram tiradas. Mas o próprio técnico confirmou que deverá manter a base dos últimos jogos. Marco Aurélio vai entrar no lugar de Piá, enquanto Luciano ocupará a vaga de Elivélton. Os titulares estão suspensos. Os jogadores voltam aos treinos nesta sexta-feira à tarde, para um rápido técnico-tático. À noite iniciam a concentração, participam do rachão no sábado cedo e à tarde seguem direto para Ribeirão Preto.