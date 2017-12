Lauro ganha vaga de titular na Ponte A convocação para a Seleção Brasileira Sub-23 que disputou a Copa Ouro parecia ser a explosão da carreira do goleiro Alexandre Negri. Mas a situação pode acabar com o final bem diferente do esperado. Enquanto esteve no México e Estados Unidos, Negri ficou apenas treinando, uma vez que o titular foi Gomes, do Cruzeiro. Quando voltou ao Brasil, deparou-se com a grande fase vivida por Lauro, seu reserva imediato. O bom momento de seu companheiro de clube culminou com a ida de Negri para o banco de reservas. Para enfrentar o Flamengo domingo, no estádio Moisés Lucarelli, o treinador de goleiros da Ponte, João Brigatti, já confirmou a permanência de Lauro entre os titulares. "O Negri ficou 21 dias sem jogar e treinando muito pouco. Por isso resolvi manter Lauro no gol e prepará-lo (Negri) para a primeira rodada do segundo turno", explicou Brigatti, não revelando o que fazer em caso de mais uma grande atuação do reserva. O meia Zé Renato, de 33 anos, foi inscrito na quinta-feira, último dia do prazo, para a seqüência do Campeonato Brasileiro. O jogador, que teve grande passagem pelo Santos, só será confirmado pela diretoria como reforço após a liberação de sua documentaç ão na CBF.