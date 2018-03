Lauro mostra confiança na estréia O goleiro Lauro não poderia ter estréia melhor no gol da Ponte Preta. Ele vai fazer sua primeira partida entre os profissionais logo em um jogo decisivo, contra o Botafogo, na abertura das semifinais do Campeonato Paulista. Ele vai substituir ao titular Alexandre, suspenso, ocupando a vaga do reserva Adriano, machucado. Mas quem pensa que a inesperada estréia assusta o jovem goleiro, de 20 anos, está enganado. "Não tem melhor jogo que esse para fazer a minha estréia. Sempre esperei minha chance e ela veio em boa hora", disse o goleiro, garantindo que não acha estar entrando em fria. Pelo menos em tamanho, Lauro ganha de seus companheiros. Ele é o mais alto do grupo, com 1,93 metro. Se o gigante Lauro conseguir fechar o gol domingo e Alexandre repetir a dose no jogo de volta, a Ponte garante vaga nas finais do Paulistão. Nesta fase, a Ponte joga por dois empates ou dois resultados iguais por ter a melhor campanha na fase de classificação. O jovem goleiro está recebendo um tratamento especial do preparador de goleiros João Brigatti, que confia que Lauro irá fazer uma grande apresentação contra o Botafogo. "Ele está em condições de entrar na equipe, porque participa da rotina dos treinamentos. Ele tem segurança e uma ótima reposição de bola", elogia Brigatti. Lauro no ano passado defendeu o Radium, de Mococa, uma espécie de filial da Ponte, na Série B-2 do Campeonato Paulista. Durante dois anos foi o goleiro menos vazado da competição. Neste ano ele foi integrado ao elenco profissional da Ponte Preta.