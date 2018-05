Lauro quer Internacional concentrado no Santo André VEJA TAMBÉM: VOTE - Qual time vai ser campeão? VOTE - É certo perder um jogo de propósito para prejudicar um rival? SIMULADOR - Como pode ficar a classificação com os seus resultados MASCOTES - Papel de parede dos times Tabela | Classificação BRASILEIRÃO - Mais da competição Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão PORTO ALEGRE - A vitória sobre o Santo André, domingo, em Porto Alegre, não garante o título do Campeonato Brasileiro ao Internacional, mas vai colocar o time na fase de grupos da Libertadores. Por isso, o goleiro Lauro quer o time concentrado apenas em seu jogo para garantir ao menos um dos seus objetivos na competição.