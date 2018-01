Lauro troca a Ponte pelo Cruzeiro O goleiro Lauro, da Ponte Preta, confirmou nesta segunda-feira que realmente acertou contrato com o Cruzeiro, de Belo Horizonte (MG). Aos 25 anos, dois deles como titular do time campineiro, Lauro negociou 50% de sua multa com o time mineiro e deve se apresentar na Toca da Raposa, ainda nesta semana, para realizar exames médicos de praxe. O seu contrato vence no dia 31 de dezembro. "Acho que será minha grande chance na carreira, porque estou na Ponte Preta há dez anos", explicou Lauro, que assumiu a condição de titular em 2003 na vaga de Alexandre Negri, então goleiro da seleção brasileira pré-olímpica. A mudança de ares também será benéfica, segundo o goleiro, para abafar as críticas freqüentes de parte da torcida. No passado, situação semelhante viveu outro grande goleiro revelado pelo clube: Carlos, que participou de três Copas do Mundo - 1978, 1982 e 1986. A carreira de Lauro foi alavancada por um gol de cabeça sobre o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro de 2003, no empate por 1 a 1 no Estádio Moisés Lucarelli. Ser titular da Ponte era um grande sonho, renovado agora com a mudança para o Cruzeiro. Nem tudo, porém, é alegria. Lauro lembra com tristeza o jogo contra o Paulista, pelas quartas-de-final do Campeonato Paulista de 2004, quando a Ponte foi derrotada. O time perdia por 3 a 2 na prorrogação, quando ele tentou cabecear após escanteio e o adversário acabou marcando o quarto gol, com Aílton. "Fui mal técnica e emocionalmente naquele jogo", relembra. O goleiro tem 1,93m de altura, pesa 90 quilos, e em 137 jogos sofreu 209 gols como titular da Ponte Preta. Presidente reeleito - Nesta segunda-feira aconteceu a eleição do conselho deliberativo, que deve reeleger o presidente Sérgio Carnielli para o próximo triênio, no próximo dia 20. Sem oposição, não há pressa no Majestoso. Os dirigentes esperam com calma para definir o novo técnico e o elenco para a temporada de 2006.