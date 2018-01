Lavolpe define seleção mexicana para a Copa do Mundo O México anunciou neste domingo a seleção que jogará a partir de 11 de junho a Copa do Mundo na Alemanha. A grande surpresa foi que o técnico Ricardo Lavolpe deixou de fora o atacante do América, Cuauhtémoc Blanco, um dos melhores jogadores da liga mexicana, por ser uma figura problemática fora dos gramados. Vários jogadores tinham passagens asseguradas para o Mundial, como o goleiro Oswaldo Sánchez, o zagueiro do Barcelona e capitão Rafael Márquez, o volante Ramón Morales, e os atacantes Guillermo Franco, Jared Borgetti e Francisco Fonseca. O atacante Omar Bravo, de Guadalajara, foi incluído na lista depois de ter se destacado no último amistoso do México contra o Paraguay, no qual marcou dois gols. Lavolpe convocou 26 jogadores, mas terá que reduzir a lista oficial para 23, na entregar a FIFA, em maio. O treinador chamou o veterano da defesa de 37 anos Claudio Suárez, de Chivas USA, quem tem o recorde de mais partidas internacionais disputados com uma seleção. O Chivas de Guadalajara é a equipe mexicana que cederá mais atletas para seleção: o goleiro Sánchez, os zagueiros Francisco "Maza" Rodríguez, Carlos Salcido e Gonzalo Pineda, o volante Ramón Morales, e o atacante Bravo. Lavolpe também incluiu a dois estrangeiros nacionalizados: Franco, atacante de argentino do Villarreal, e o volante brasileño do Toluca, Antonio "Sinha" Naelson. Os convocados deixarão suas equipes para se concentrarem, a partir de 12 de abril. México disputará quatro partidos amistosos antes da Copa. Equipe: Goleiros: Oswaldo Sánchez (Guadalajara), Jesús Corona (Tecos), Guillermo Ochoa (América). Zagueiros: Rafael Márquez (Barcelona, Espanha), Claudio Suárez (Chivas USA), Francisco Rodríguez (Guadalajara), José Antonio Castro (América), Mario Méndez (Monterrey), Ricardo Osorio (Cruz Azul), Joel Huiqui (Cruz Azul), Carlos Salcido (Guadalajara), José Guardado (Atlas), Gonzalo Pineda (Guadalajara). Meio campistas: Antonio Naelson (Toluca), Luis Pérez (Monterrey), Pável Pardo (América), Gerardo Torrado (Cruz Azul), José Grcía (Atlas), Jaime Lozano (Tigres), Ramón Morales (Guadalajara), Israel López (Toluca). Atacantes: Guillermo Franco (Villarreal, España), Jared Borgetti (Bolton, Inglaterra), Francisco Fonseca (Cruz Azul), José Arellano (Monterrey), Omar Bravo (Guadalajara).