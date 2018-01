Lavolpe deve deixar a seleção mexicana no final do mês O presidente da Federação Mexicana de Futebol, Alberto de la Torre, revelou nesta quarta-feira que o técnico da seleção mexicana, o argentino Ricardo Lavolpe, deve deixar o cargo no final deste mês para se transferir para algum clube da Europa. "O contrato dele termina no final de julho. Agora, temos que buscar o substituto. O processo para a Copa de 2010 deve ser colocado em prática já no próximo mês. Acredito que Lavolpe não continuará, pois ele tem o desejo de trabalhar na Europa. Aliás, ele até disse que recebeu proposta para trabalhar na Espanha", contou o presidente. Lavolpe comandou a seleção mexicana nos últimos quatro anos. No entanto, o treinador não conseguiu atingir a meta traçada pela diretoria mexicana de chegar às quartas-de-final da Copa do Mundo da Alemanha - o México foi eliminado pela Argentina nas oitavas por 2 a 1.