Lavolpe diz não saber se fica na seleção mexicana O técnico argentino Ricardo Lavolpe disse que não sabe se continua no comando da seleção mexicana, que foi derrotada pela Argentina por 2 a 1, neste sábado, em Leipzig, pelas oitavas-de-final da Copa do Mundo. "Depois deste jogo, terminou um contrato de três anos e meio e minha continuidade depende dos dirigentes. Eu gostaria de continuar o meu trabalho, que está fazendo o México ser reconhecido internacionalmente como uma boa equipe", disse o treinador. Os mexicanos foram cabeças-de-chave neste Mundial. Sobre o jogo, Lavolpe disse que foi prejudicado pelas contusões durante o jogo. "O México mostrou caráter, personalidade e bom futebol. Fomos prejudicados pelas substituições que tivemos que fazer por causa de problemas físicos e quase não tivemos oportunidade de fazer mudanças táticas no time."