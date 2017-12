Lavolpe é o novo técnico do México O argentino Ricardo Lavolpe é o novo técnico da seleção mexicana de futebol e tem como objetivo iniciar a caminhada rumo ao Mundial de 2006, na Alemanha, anunciou na noite desta terça-feira a Federação Mexicana de Futebol. Lavolpe, que atua há 17 anos em equipes do futebol mexicano, dirige atualmente o Toluca, líder do campeonato. O presidente da Federação, Alberto de la Torre, agradeceu ao técnico argentino Carlos Bianchi e ao brasileiro Luiz Felipe Scolari por colaborarem com o processo de seleção do novo técnico do México. Ambos estavam concorrendo ao cargo, que estava vago desde junho passado, quando Javier Aguirre deixou o cargo no final do Mundial Coréia-Japão 2002. La Torre afirmou que a escolha de Lavolpe foi feita pela habilidade do treinador de ensinar novos jogadores, o que seria essencial para o sucesso da seleção.