Lazaroni assume o Juventude nesta 2ª O técnico Sebastião Lazaroni deverá ser apresentado nesta segunda-feira à tarde como o novo técnico do Juventude. O acordo entre o time gaúcho e o treinador aconteceu na noite deste domingo, pouco antes da partida em que sua nova equipe venceu o São Paulo por 2 a 1. "Estou muito feliz por trabalhar no Juventude, uma equipe que atualmente já é uma das maiores do País. Assisti ao jogo e percebi que o grupo é muito bom, com jogadores de experiência e talento. Meu objetivo é levar o time às primeiras colocações da tabela muito rapidamente", disse o técnico. A estréia de Lazaroni está marcada para a próxima quarta-feira, diante do São Caetano, na casa do adversário.