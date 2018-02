Lazaroni deixa Juventude mais ofensivo O técnico Sebastião Lazaroni promete um Juventude mais ofensivo contra a Ponte Preta, no jogo desta terça-feira, às 20h30, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Afinal, o time gaúcho precisa da vitória para sair de perto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro: está com 35 pontos, em 16º lugar. O volante Lauro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido na derrota para o Cruzeiro, na última rodada, será substituído por um atacante ainda não definido. A disputa pelas duas vagas na frente está entre Marcelinho, Josiel e Enilton. Mas as mudanças não param por aí no Juventude. No meio-de-campo, Ramalho ganhou a vaga de Leandro Moreno.