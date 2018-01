Lazaroni escala Taílson contra Fla O atacante Taílson foi escalado pelo técnico Sebastião Lazaroni no clássico contra o Flamengo, neste, no Maracanã. Contratado como a esperança de gols do Alvinegro, o jogador estava na reserva porque não havia recuperado sua forma física. "Estou feliz por atuar novamente. Espero não sair mais do time", disse. Para a partida contra o Flamengo, Lazaroni dispensou os jogadores de ficarem na concentração. A equipe se apresentará ao treinador ao meio dia de sábado. "A partida não representa muita coisa, tanto para nós, quanto para o Flamengo. Resolvi, então, abolir a concentração", explicou. A medida de Lazaroni também está associada às dificuldades financeiras do clube, que não precisará pagar por três dias de hospedagem no hotel. O atacante Daniel, após um pedido de Lazaroni, foi cortado da seleção Sub-20 que se prepara para a disputa do Mundial da categoria, em junho, na Argentina. O treinador alegou que o jogador seria titular na equipe.