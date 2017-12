Lazaroni faz mistério no Juventude Cercado por uma série de problemas, o técnico Sebastião Lazaroni resolveu apelar para o mistério na escalação do Juventude que enfrenta o Goiás, nesta quinta-feira, às 20h30min, no Estádio Serra Dourada, pela 19.ª rodada do Brasileirão. Além de não contar com o zagueiro Chicão, o volante Lauro e o atacante William, todos lesionados, o técnico perdeu o zagueiro Antônio Carlos e o volante Camazzola, expulsos na derrota de 2 a 1 para o Palmeiras. Outra ausência é o atacante Zé Carlos, que tinha julgamento previsto para esta quarta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela expulsão na partida contra o São Paulo. Como as chances de absolvição eram remotas, o atleta nem viajou com a delegação para Goiânia. A equipe será definida pouco antes do início da partida. Está certa a estréia do zagueiro Marcão, ex-Santos e que estava no Japão. Na ala esquerda, Daniel Lins perde o lugar para Jailson. A principal dúvida está entre o atacante Diego Campos e o volante Leandro Moreno. Se a opção for pelo segundo, Caíco, meia de origem, poderá ser aproveitado no ataque, ao lado de Enílton. Túlio Maravilha deve ficar no banco.