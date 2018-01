Lazaroni muda tática contra Remo Ameaçado de demissão, o técnico do Botafogo, Sebastião Lazaroni, resolveu mudar a equipe contra o Remo, para tentar obter a classificação às oitavas-de-final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 20h30, no Maracanã. Se o time não conseguir passar à próxima fase, o treinador deve ser dispensado, apesar de os dirigentes alvinegros afirmarem que não haverá mudança até o final do Campeonato Carioca. A primeira mudança feita por Lazaroni será na formação tática. Por causa do elevado número de gols que o Botafogo vem sofrendo, o treinador armou o time com três volantes: Marcelinho Paulista, Reidner e Júnior. O ex-júnior Geraldo será o responsável pela criação das jogadas para o ataque. A postura defensiva foi alterada porque o Botafogo precisa vencer para se classificar. O goleiro Wágner foi barrado, novamente, porque vem falhando com freqüência. O seu substituto será Alex. O diretor-técnico do clube, Antônio Clemente, disse que conversou com Wágner, que, segundo ele, concordou em ficar no banco de reservas até voltar a jogar bem. No ataque, Alexandre Gaúcho, recuperado das dores na coxa direita, foi confirmado pelo treinador para atuar ao lado de Taílson. O atacante Donizete, considerado o jogador mais importante da equipe, continua contundido. Ainda estão machucados o zagueiro Sandro, o lateral-esquerdo Augusto e o meia Rodrigo.