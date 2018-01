Lazaroni não sabe que está demitido O jogo do Botafogo com o Remo pela Copa do Brasil ainda não terminou, no Maracanã, nesta quarta-feira, mas a diretoria do clube carioca já anunciou para a imprensa que Lazaroni não continuará dirigindo o time. O técnico, que ainda não sabe da notícia, será substituído por Dé, treinador dos juvenis do Botafogo. O Remo está vencendo o Botafogo por 2 a 1 e, se se mantiver esse resultado, estará classificado para a próxima fase da competição nacional.