Lazaroni recusa convite do Peru Sebastião Lazaroni, ex-técnico do Botafogo, recusou convite para dirigir a equipe do Cristal do Peru. O convite foi feito pelo ex-jogador Carlos Henrique, que trabalhou com Lazaroni no Flamengo e que atualmente atua como empresário no futebol peruano. Foi a segunda proposta de trabalho que Lazaroni recebeu depois de deixar a direção técnica do Botafogo. Antes, ele já havia recusado também uma proposta do Qatar. Segundo Lazaroni, sua idéia no momento, não é deixar o Brasil, pois pretende trabalhar em alguma equipe durante o Campeonato Brasileiro. "A proposta do Qatar não era compensadora sob o ponto de vista financeiro. Já a proposta do Peru, embora mais vantajosa financeiramente, também não me seduziu. O contrato seria apenas até o final do campeonato, que está iniciando seu segundo turno, e isso poderia inviabilizar meu interesse maior, que é dirigir algum time no Campeonato Nacional", explicou Lazaroni.