Lazio acerta a contratação do zagueiro uruguaio Martín Cáceres

A Lazio confirmou nesta segunda-feira um importante reforço para o ano de 2018. Trata-se do experiente uruguaio Martín Cáceres, zagueiro de 30 anos que estava no Verona e assinou por uma temporada, com opção de renovação.

+ Veja a tabela do Campeonato Italiano!

"A Lazio comunica ter adquirido a título definitivo os serviços esportivos do jogador José Martín Cáceres Silva, proveniente do Verona", publicou a Lazio em seu site oficial. "Cáceres assinou contrato de um ano com opção de renovação."

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com inúmeras convocações pela seleção uruguaia, o zagueiro despontou no Defensor e passou pelo Recreativo Huelva antes de chegar ao Barcelona em 2008. Embora tenha conquistado a Liga dos Campeões em sua primeira temporada, ele não se firmou no clube catalão e foi emprestado nos anos seguintes.

Fechou, então, em definitivo, com a Juventus em 2012, onde permaneceu até 2016. Mas, após romper o tendão de Aquiles nesse mesmo ano, ele viveu um período complicado até fechar com o Verona no início desta temporada.

Com 14 partidas disputadas e três gols marcados pelo novo clube, Cáceres retomou o bom futebol e chamou a atenção da Lazio, atualmente a quarta colocada do Campeonato Italiano.