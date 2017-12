Lazio aumenta oferta por Rivaldo A Lazio decidiu fazer uma nova investida para ter o brasileiro Rivaldo. Fontes ligadas ao clube romano informaram hoje que o presidente Sergio Cragnotti teria oferecido US$ 50 milhões ao Barcelona. Um dia antes, a imprensa italiana dizia que a proposta inicial da Lazio era de US$ 44 milhões. Cragnotti teria feito duas propostas ao Barcelona. Uma em dinheiro e outra, envolvendo dois jogadores argentinos - o volante Veron e o atacante Lopez. Nesta segunda proposta, o clube faria parte do pagamento em dinheiro, e completaria o valor com o passe de um dos dois. A proposta envolvendo Veron está mais complica. Por duas razões. Primeiro, os italianos querem uma definição do Manchester United, que teria interesse no argentino e pelo qual poderia pagar US$ 35 milhões. Além disso, a Lazio terá de esperar a definição do processo judicial contra o Veron, acusado de usar passaporte falsificado. Rivaldo, que participou ontem da partida contra o Celta de Vigo, pelas semifinais da Copa do Rey, deve desembarcar neste sábado no Brasil. No domingo, ele se apresenta à seleção brasileira, na Granja Comary, em Teresópolis, para o período de preparação para a partida contra o Uruguai, dia 1º de julho, pelas eliminatórias da Copa do Mundo.