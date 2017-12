Lazio avança na Liga dos Campeões O atacante argentino Hernán Crespo fez dois gols nesta terça-feira e salvou a Lazio de ser eliminada pela zebra dinamarquesa do FC Copenhagen , na fase preliminar da Liga dos Campeões da Europa. Depois de ter perdido por 2 a 1 na partida de ida, o time italiano venceu por 4 a 1, em Roma, e se classificou para a primeira fase da competição. Mais cinco equipes conseguiram vaga na Liga dos Campeões, após os jogos desta terça-feira. O Dínamo Kiev empatou em 1 a 1 com o Steaua Bucareste e, como tinha ganho de 4 a 2 na ida, se classificou. O Mallorca fez 2 a 0 no Hadjuk Split e avançou, após ter perdido por 1 a 0 no primeiro confronto. O Barcelona também seguiu na disputa: já tinha vencido o Wisla Cracóvia por 4 a 3 e hoje, marcou 1 a 0. O Liverpool foi outro classificado. Nesta terça-feira, o time inglês derrotou o Haka por 4 a 1, sendo que já tinha feito 5 a 0 na ida. Já o Bayer Leverkusen avançou sobre o Estrela Vermelha, após o 0 a 0 no primeiro confronto e a vitória por 3 a 0 na partida de volta.