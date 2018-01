Lazio bate a Fiorentina e é a primeira classificada à semifinal da Copa da Itália

Em meio às festividades de fim de ano, em uma data pouco comum para os clubes, Lazio e Fiorentina entraram em campo nesta terça-feira pelas quartas de final da Copa da Itália. E quem pôde estender um pouco mais a comemoração de Natal foram os torcedores do time de Roma, que foram ao estádio Olímpico e viram a sua equipe ganhar por 1 a 0 e avançar às semifinais da competição.

O adversário da Lazio na briga por um lugar na grande decisão será conhecido nesta quarta-feira. E ele virá do clássico de Milão entre Milan e Internazionale, às 17h45 (de Brasília), no estádio San Siro. As semifinais serão em dois jogos, em 31 de janeiro e 28 de fevereiro, e independente do rival o primeiro duelo será em Milão e o segundo em Roma.

No outro lado da chave da Copa da Itália estão os dois primeiros colocados do Campeonato Italiano. O líder Napoli enfrentará em casa a Atalanta - o jogo será na próxima terça-feira, no estádio San Paolo, em Nápoles - e a vice Juventus fará o clássico de Turim contra o Torino no dia seguinte, no Juventus Stadium.

Jogando em casa, a Lazio escalou alguns de seus principais jogadores como o volante Lucas Leiva (ex-Grêmio e Liverpool) e o meia-atacante Felipe Anderson (ex-Santos). Já a Fiorentina contava com o zagueiro Vitor Hugo, ex-Palmeiras.

A Lazio tratou logo de abrir o placar para jogar com mais tranquilidade. Aos seis minutos, o meia bósnio Senad Lulic recebeu a bola dentro da área, pelo lado esquerdo, e deu um corte para o meio. Tirou a zaga da jogada e chutou cruzado e rasteiro no canto esquerdo do goleiro polonês Bartolomiej Dragowski.

Mesmo em vantagem, a equipe de Roma seguiu melhor na partida. A Fiorentina pouco fez, não conseguiu pressionar e foi derrotada sem assustar o oponente. Quem esteve mais próximo do gol até o fim foi mesmo a Lazio.