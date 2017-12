Lazio bate a Sampdoria de virada e segue caça aos líderes no Campeonato Italiano

Em uma rodada boa para os líderes, com exceção do Napoli, agora vice-líder após ser derrotado no confronto direto para a Juventus, a Lazio fez a sua parte neste domingo ao vencer a Sampdoria de virada por 2 a 1, na casa do adversário, o estádio Luigi Ferraris, em Gênova, em duelo considerado de seis pontos e válido pela 15.ª rodada do Campeonato Italiano. O gol da vitória foi marcado no último minuto pelo equatoriano Caicedo.

A boa vitória mantém a Lazio na perseguição à rival Roma e aos times que compõem a zona de classificação à Liga dos Campeões da Europa. No momento, a Lazio, quinta colocada, tem 32 pontos e está a dois da Roma, última equipe dentro deste grupo.

A Sampdoria, que perdeu os 100% de aproveitamento jogando em casa, vem logo em seguida, na sexta posição, com 26 pontos, e viu a distância aumentar em relação ao pelotão da frente.

Muito forte diante dos seus torcedores, a Sampdoria saiu na frente do placar com o centroavante colombiano Duván Zapata, no começo do segundo tempo. Com o artilheiro do Campeonato Italiano Ciro Immobile apagado na partida, a Lazio contou com gols de Milinkovic-Savic e Caicedo para buscar a vitória sofrida.

A partida teve contornos dramáticos, já que o gol de Caicedo, que aproveitou confusão dentro da área para balançar as redes e ser decisivo no confronto, foi marcado no último minuto da partida.