Lazio bate Benfica na Liga dos Campeões A Lazio abriu boa vantagem na briga por vaga na chave principal da Liga dos Campeões. O time italiano recebeu o Benfica, nesta quartafeira, no Estádio Olímpico, e ganhou por 3 a 1, na penúltima fase classificatória. Os romanos se garantem entre os 32 melhores da Europa, até se perderem por um gol de diferença, no duelo de volta, em Lisboa. A Lazio fez 1 a 0 aos 16 minutos do primeiro tempo, com Corradi, e aumentou aos 7 do segundo, com Fiore. Os portugueses descontaram com Simão aos 19, mas Mihaijlovic confirmou o resultado ao marcar aos 35. O Benfica teve os brasileiros Argel, Giovani (ex-Cruzeiro) e Roger. Amoroso marcou, mas não evitou a derrota do Borussia Dortmund por 2 a 1 para o Bruges, na Bélgica. O La Coruña ficou no 0 a 0 com o Rosenborg, na Noruega. Outros jogos: Shaktar (Ucr) 1 x 0 Lokomotiv Moscou, Galatasaray 3 x 0 CSKA (Bul), Vardar (Mac) 2 x 3 Sparta Praga, MSK Zilina (Slov) 0 x 2 Chelsea, MTK Budapest 0 x 4 Celtic Glasgow, Partizan Belgrado 0 x 1 Newcastle, Anderlecht 3 x 1 Wisla Cracóvia (Pol), Austria Viena 0 x 1 Olympique Marselha, Glasgow Rangers 1 x 1 Copenhage.