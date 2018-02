Lazio bate Olympique de Marselha no Torneio de Dubai A Lazio, da Itália, garantiu nesta segunda-feira a sua classificação à final do Torneio Internacional de Dubai, nos Emirados Árabes, ao derrotar o Olympique de Marselha por 3 a 1 - o clube francês substituiu o Santos para a disputa do quadrangular. O time de Roma saiu na frente aos 22 minutos do primeiro tempo, com o meia Stefano Mauri, que aproveitou uma falha do goleiro Hamel. Os adversários empataram a partida seis minutos depois, numa falta cobrada por Samir Nasri. A Lazio voltou a ficar à frente no marcador aos 31 minutos da etapa complementar, com um tento convertido pelo atacante nigeriano Ayodele Makinwa, enquanto que Pasquale Foggia fez o terceiro após uma cobrança de pênalti. Com o resultado, a equipe de Roma irá enfrentar na decisão o português Benfica, que superou o alemão Bayern Munique na outra semifinal. Os lusitanos ganharam na decisão de pênaltis por 4 a 3 - o jogo terminou sem gols no tempo regulamentar. A final acontece na próxima quarta-feira. O Santos foi convidado para participar do Torneio Internacional de Dubai, mas acabou sendo retirado depois de fazer muitas exigências. Por causa disso, o time dirigido por Vanderlei Luxemburgo deixou de receber US$ 2 milhões pela ausência na competição.