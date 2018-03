Lazio bate Udinese e sobe no Italiano; Milan ganha fora e segue na cola

A Lazio bateu a Udinese por 1 a 0, neste domingo, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Italiano, no estádio Olímpico de Roma, e entrou na zona de classificação às competições europeias. Ciro Immobile foi o autor do gol da vitória.

Com o resultado, a Lazio foi a 50 pontos na competição, assumindo o quinto lugar, que vale uma vaga na fase preliminar da Liga Europa. Já a Udinese estacionou nos 29 pontos, na 14ª colocação.

O único gol da partida foi anotado aos 27 minutos do segundo tempo. A arbitragem apontou um toque de mão duvidoso de Ali Adnan dentro da área e deu o pênalti. Immobile cobrou com força no canto direito, enquanto o goleiro pulou para a esquerda, e garantiu seu 14º gol no Campeonato Italiano.

Agora a Lazio volta as suas atenções à Copa da Itália, pois encara a arquirrival Roma na próxima quarta-feira, pelas semifinais da competição, no estádio Olímpico. Pelo Italiano, o time entra em campo no próximo domingo, fora de casa, contra o Bologna. Já a Udinese terá uma semana para treinar antes de receber a líder Juventus pelo Italiano.

MILAN MANTÉM PERSEGUIÇÃO A LÍDERES

Também neste domingo, o Milan superou o Sassuolo por 1 a 0, fora de casa, com um gol irregular de Bacca, e manteve viva a busca pelas primeiras colocações do Campeonato Italiano.

O resultado levou o Milan à sétima posição, com 47 pontos, três a menos que a Lazio, último time na zona de classificação à Liga Europa. Já o Sassuolo parou nos 30 pontos, na 13ª colocação.

Na partida, o Sassuolo desperdiçou a chance de abrir o placar aos 12 minutos do primeiro tempo, quando Domenico Berardi teve cobrança de pênalti, mas bateu forte para fora, pelo lado esquerdo.

Dez minutos mais tarde, o Milan conseguiu sair do zero, mas com um gol irregular. Em cobrança de penalidade máxima, Carlos Bacca correu para a batida e escorregou na hora H. Assim, na hora do chute de pé direito, a bola desviou levemente no seu pé esquerdo e morreu nas redes. Os jogadores do Sassuolo reclamaram bastante, mas a arbitragem não viu irregularidade e validou o gol.

Na sequência do Campeonato Italiano, o Milan volta a campo no próximo sábado, quando encara o Chievo, no San Siro. No dia seguinte, o Sassuolo enfrenta o Crotone, fora de casa.

OUTROS RESULTADOS

Ainda neste domingo, o Palermo viu seu drama piorar. O time saiu na frente, mas cedeu o empate para a Sampdoria por 1 a 1 aos 45 minutos do segundo tempo. Assim, o Palermo estacionou na 18ª posição, a primeira dentro da zona da degola, com 15 pontos, sete a menos que o Empoli, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O Chievo não teve dificuldades para bater o lanterna Pescara por 2 a 0, em casa, com gols de Valter Birsa e Lucas Nahuel Castro. Já o Cagliari superou o penúltimo colocado Crotone por 2 a 1, fora de casa.

Por fim, o Genoa arrancou um empate por 1 a 1 com o Bologna, em casa, após sair atrás no placar e contar com a expulsão do rival Vasilios Torosidis. Federico Viviani abriu a contagem para os visitantes e Olivier Ntcham deixou tudo igual com um gol marcado aos 45 minutos do segundo tempo.