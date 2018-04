Lazio busca empate com a Juventus em Turim na semifinal da Copa da Itália

TURIM - Horas depois de ganhar uma nova chance na seleção brasileira, convocado pelo técnico Luiz Felipe Scolari, o meia Hernanes viu a sua equipe, a Lazio, garantir um importante resultado na Copa da Itália ao empatar em 1 a 1 com a Juventus, em Turim, no primeiro jogo da semifinal.

Atual vice-campeã, a Juventus saiu na frente, levou o empate a quatro minutos do fim, e agora precisa vencer o jogo de volta, terça-feira que vem, no Estádio Olímpico de Roma. No mesmo lugar acontece, nesta quarta, o primeiro jogo da outra semifinal, entre Roma e Inter de Milão.

Nesta terça, o gol do time de Turim na Arena Juventus foi polêmico. O zagueiro Peluso subiu escorado no marcador e, muito no alto, completou de cabeça o cruzamento de Giaccherini, aos 18 minutos do segundo tempo. O empate veio com Mauri. Candreva bateu escanteio da esquerda, a bola resvalou no meio do caminho e sobrou para o atacante chutar meio desequilibrado, por baixo de Storari.