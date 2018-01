Lazio busca presidente e equilíbrio A Lazio busca novos rumos administrativos. O segundo clube mais popular de Roma desde anteontem está sem presidente, já que Sérgio Cragnotti aceitou pressões de credores e renunciou. O cartola manteve o cargo por 11 anos, mas teve de sair para tornar viáveis empréstimos bancários que permitam quitar dívidas imediatas de US$ 110 milhões. A situação da Lazio é pré-falimentar e reflete crise financeira por que passa o grupo industrial comandado por Cragnotti. A exigência principal dos bancos procurados pela diretoria, para liberar fundos extraordinários, era o afastamento do empresário. Houve relutância, até que se chegou ao consenso de que a retirada era inevitável. Cragnotti anunciou sua decisão aos colaboradores, mas se recusou a dar entrevistas. O comunicado oficial foi feito por assessores. O conselho de acionistas da Lazio reúne-se na quarta-feira para escolher o sucessor. A polêmica na Itália, agora, é saber se Cragnotti renunciou para valer ou se apenas fez um recuo estratégico. Os jogadores pouco se importam com isso: querem os salários atrasados há meses.