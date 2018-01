Lazio confirma venda de Verón O presidente da Lazio, Sergio Cragnotti, confirmou nesta quinta-feira que o meio-campo Verón será mesmo negociado com o Manchester United. De acordo com o dirigente, a transferência do jogador argentino se dará na próxima semana no valor de US$ 35 milhões, entrando para o rol das maiores transações do futebol internacional. Recentemente, o jogador argentino foi absolvido pela comissão disciplinar da Federação Italiana de Futebol, suspeito de usar passaportes falsos.