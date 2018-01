Lázio demite Zoff e chama Zaccheroni Alberto Zaccheroni é o novo técnico da Lázio, segundo anúncio feito nesta quinta-feira pela diretoria do clube italiano. Zaccheroni vai substituir Dino Zoff, demitido ontem logo depois da derrota por 3 a 1, em casa, para a equipe francesa do Nantes, em partida válida pela Copa dos Campeões da Europa. Zaccheroni assinou contrato com duração até 2004.