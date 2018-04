Lazio derrota a Atalanta e sobe para 3º lugar na Itália

Em recuperação no Campeonato Italiano após passar algumas semanas sem bons resultados, a Lazio conseguiu neste sábado assumir, mesmo que provisoriamente, a terceira colocação da competição. Este feito veio com uma tranquila vitória sobre a Atalanta por 3 a 0, em confronto disputado no estádio Olímpico, em Roma, pela 15.ª rodada.

Agora com 26 pontos, a Lazio chegou à sua oitava vitória na temporada e ficou à frente do Genoa, que tem a mesma pontuação e joga neste domingo contra a vice-líder Roma. Já a equipe de Bérgamo segue em sua luta contra o rebaixamento - está na 15.ª posição, com 14 pontos.

Apesar do placar mais elástico, o duelo não foi fácil para a Lazio. Tanto que o primeiro tempo terminou sem gols. Mas bastou apenas seis minutos da segunda etapa para a equipe da capital italiana abrir o placar com Stefano Mauri. Ele mesmo fez o segundo gol aos 27. E Senad Lulic fechou o marcador da partida aos 36.

No outro jogo deste sábado, na Sicília, o Palermo teve muito trabalho para ganhar do Sassuolo, uma surpresa da competição, por 2 a 1. No primeiro tempo, logo aos 3 minutos, Luca Rigoni fez o primeiro dos mandantes. Na etapa final, Andrea Consigli foi expulso aos 19 e deixou os visitantes com um a menos. Mas isso não foi problema e o empate veio com Leonardo Pavoletti, aos 40. Já aos 45, o Palermo conseguiu o gol da vitória com Andrea Belotti.

O triunfo fez com que o time da Sicília subisse para a nona colocação, com 21 pontos. O Sassuolo, com 19, caiu para o 11.º lugar, mas ainda faz uma campanha acima de suas expectativas em sua segunda temporada na elite do futebol italiano.