Lazio derrota Empoli por 3 a 0 A Lazio venceu o Empoli por 3 a 0, neste sábado, em jogo de abertura da 21ª rodada do Campeonato Italiano, e somou 39 pontos, mantendo-se na quarta colocação do calcio. Os gols foram marcados por Fernando Couto, Zauri e Jaap Stam. Perugia e Chievo jogam logo mais à tarde. O líder do torneio é o Milan (51), seguido da Roma (46) e da Juventus (43).