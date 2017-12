Lazio derrota Milan na Copa Itália A Lazio conseguiu dar grande passo para a decisão da Copa Itália, ao derrotar o Milan por 2 a 1, nesta quinta-feira, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, no primeiro confronto das semifinais. Fiori e Fernando Couto marcaram para os romanos e Inzaghi descontou - ainda na etapa inicial. Na partida de volta, marcada para a semana que vem, no Olímpico, em Roma, a Lazio pode perder até por 1 a 0. Na quarta-feira, Juventus e Inter ficaram no 2 a 2, em Turim. O técnico Carlo Ancelotti decidiu poupar alguns titulares do Milan para o duelo em casa. Por isso, abriu mão de Dida, Cafu, Costacurta, Maldini, Kaká, Shevchenko, dentre outros, certo de que teria grupo suficientemente forte para garantir vantagem. O erro de avaliação foi fatal: já no primeiro minuto, com o gol de Stefano Fiori. A Lazio animou-se, foi à frente e aumentou a diferença com Fernando Couto aos 36. Inzaghi, aos 46, deu esperança de reação. O jogo, no entanto, foi mais truncado no segundo tempo, embora o Milan tenha criado algumas oportunidades para empatar. Kaká e Cafu entraram no fim, participaram de algumas jogadas, mas não conseguiram pelo menos garantir o empate. "Pagamos por alguns erros", admitiu Ancelotti, após a primeira derrota do Milan em 2004. "Tínhamos uma formação boa, ideal para este momento, mas demoramos a engrenar." Apesar da desvantagem, o técnico do líder do Campeonato Italiano não joga a toalha. "Será muito complicado em Roma, mas é o desafio que temos de superar", disse Ancelotti.