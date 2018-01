Lazio derrota o Parma por 1 a 0 A Lazio derrotou o Parma por 1 a 0, hoje, no Estádio Olímpico, em Roma, e foi para 52 pontos em 26 rodadas do Campeonato Italiano. Com esse resultado, garantido pelo gol contra de Thuram aos 12 minutos do 1.º tempo, a atual campeã italiana se mantém em 3.º lugar e fica bem perto da vice-líder Juventus, que tem 55. A liderança é da Roma, com 59 pontos. O Parma tem 43. A partida havia sido transferida do dia 7, por causa do mau tempo.