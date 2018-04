Lazio derrota Sampdoria e assume a 2ª posição do Italiano

A Lazio venceu a Sampdoria por 1 a 0 neste sábado, fora de casa, e assumiu a vice-liderança do Campeonato Italiano. O time visitante foi a 66 pontos, dois a mais do que a Roma que jogará no domingo contra a Udinese. Os anfitriões permanecem em sexto lugar, com 54 pontos, ainda na zona de classificação para a Liga Europa.

O gol da vitória foi marcado por Santiago Gentiletti aos nove minutos do segundo tempo. A Lazio agora tem duas decisões na sequência. Primeiro, nesta quarta-feira, enfrentará a Juventus, em Roma, na decisão da Copa da Itália.

Quatro dias depois, receberá a Roma, pela penúltima rodada do Italiano, na briga pela segunda colocação. O vice-líder garante vaga direta para a fase de grupos da Liga dos Campeões. O terceiro colocado precisa disputar uma fase preliminar para tentar se garantir na lucrativa fase de grupos.

Na última rodada, dia 31, a Lazio visitará o Napoli, fora de casa, que poderá estar brigando por vaga nas competições europeias - é o atual quinto colocado, com 60 pontos. Enquanto que a Roma receberá o Palermo, que está na parte intermediária da tabela, sem grandes pretensões na competição.