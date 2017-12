Lazio e Inter empatam sem gols Lazio e Inter empataram por 0 a 0, neste sábado, em Roma, na abertura da 11ª rodada do Campeonato Italiano. Com isso, o time de Milão perdeu a chance de encostar na Juventus. Ficou em quarto, com 20 pontos, sete a menos que a líder, que tem um jogo a menos. A Lazio foi a 16 pontos, na nona colocação. Também neste sábado, o Empoli bateu o Reggina por 3 a 0 - gols de Busce, Tavano e Vannucchi -, e subiu para o sexto lugar, com 17 pontos. O Reggina é o 15º, com nove.