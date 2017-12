Lazio e Juventus goleiam na estréia Os grandes clubes começaram bem a disputa do Campeonato Italiano, com direito até a duas goleadas. Inter de Milão, Roma, Lazio e Juventus venceram seus jogos neste domingo, sendo que os dois últimos ainda foram com o placar dilatado. O Milan, outro favorito ao título, só estréia na segunda-feira, contra o Ancona. O destaque deste domingo foi a Juventus, que ganhou por 5 a 1 do Empoli. Del Piero marcou dois, Trezeguet fez outros dois e Marco Di Vaio fechou o placar - Di Natale descontou. Já a Lazio chegou aos 4 a 1 sobre a Lecce com os gols de Albertini, Corradi, Fiore e Odo, enquanto Konan marcou para os visitantes. Em Milão, a Inter ganhou do Modena por 2 a 0. Já a Roma venceu fora de casa da Udinese, por 2 a 1. O único gol brasileiro da rodada foi de Rodrigo Taddei, ex-Palmeiras, que marcou no empate do Siena com o Perugia, por 2 a 2.