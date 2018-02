Lazio e Malaga vencem na Copa Uefa A Lazio derrotou o Besiktas, da Turquia, por 1 a 0, nesta quinta-feira, no Estádio Olímpico, em Roma, pelas quartas-de-final da Copa Uefa. O gol foi marcado por Simone Inzaghi. O Malaga passou pelo Boavista por 1 a 0, na Espanha, gol do panamenho Dely Valdes. Na Escócia, o Celtic Glasgow empatou com o Liverpool por 1 a 1. Os jogos de volta serão dia 20.