Lazio é multada após torcedores exibirem adesivos de Anne Frank nas arquibancadas

A Lazio foi multada em 50 mil euros (cerca de R$ 197 mil) nesta quinta-feira, pela Federação Italiana de Futebol, por conta de manifestações consideradas antissemitas por parte de sua torcida, em outubro do ano passado.

Torcedores do clube colaram adesivos com a imagem de Anne Frank - adolescente alemã de origem judaica que morreu no Holocausto - vestindo uma camisa da Roma, rival da Lazio, em diversas partes do Estádio Olímpico, na partida contra o Cagliari, no dia 22 daquele mês, em rodada do Campeonato Italiano.

Na denúncia, a Federação pediu multa e a obrigação de a Lazio mandar duas partidas com os portões fechados. No julgamento, porém, o mando de jogo sem torcida foi descartado, após a defesa do clube considerar que os adesivos foram ação de poucos torcedores.

O episódio ganhou repercussão mundial, principalmente por se tratar de uma figura conhecida internacionalmente em razão do famoso livro publicado ("O Diário de Anne Frank"). E uma investigação criminal foi aberta.

Para amenizar a situação, a Federação obrigou os jogadores a lerem um trecho do famoso livro, no gramado diante da torcida, antes do início de cada partida da rodada seguinte do Italiano. Houve também um minuto de silêncio para recordar o Holocausto.