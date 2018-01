Lazio e Parma fazem partida isolada Lazio e Parma fazem nesta quarta-feira o jogo que havia sido transferido do dia 7, pelo Campeonato Italiano. A partida, marcada para o Estádio Olímpico romano, chegou a ser disputada por apenas sete minutos e foi suspensa devido às chuvas, que alagaram o gramado. O clássico vale pela 25ª rodada da temporada de 2000-2001. As duas equipes brigam pelas primeiras colocações, embora estejam distantes do título. A Lazio tem 49 pontos, está em terceiro lugar e, se chegar a 52, ainda fica longe da rival e líder Roma, que tem 59 em 26 jogos. O Parma é o quarto colocado, com 43 pontos, e não modifica sua posição, qualquer que seja o resultado. A Juventus é a vice-líder com 52 pontos. As duas equipes se deram bem na rodada do final de semana de Páscoa. A Lazio visitou a Reggina, em Regio Calabria - sul da Itália - e venceu por 2 a 0. O Parma foi a Bérgamo, no Norte, e ganhou da Atalanta por 1 a 0. Na próxima rodada, jogam em casa a Lazio, que recebe o Vicenza, e o Parma, que faz duelo decisivo para o futuro do campeonato contra a Juventus.