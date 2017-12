Lazio e Roma empatam por 2 a 2 Tudo igual no clássico italiano disputado neste domingo no estádio Olímpico. Lazio e Roma empataram por 2 a 2, numa partida que teve um segundo tempo emocionante e encerrou a 7ª rodada do campeonato nacional. Todos os gols saíram no segundo tempo. Fiore abriu o placar para a Lazio aos seis minutos, mas a Roma virou com gols de Delvecchio, aos 14, e Batistuta ? que havia entrado em lugar de Montella ?, aos 22. O meia iugoslavo Stankovic empatou aos 30 minutos e seu compatriota Mihajlovic perdeu a grande chance de dar a vitória à Lazio aos 42, ao perder um pênalti ? o goleiro Antonioli defendeu Os brasileiros Cafu, Émerson e Lima jogaram os 90 minutos pela Roma ? Aldair ficou no banco. Na Lazio, o lateral-esquerdo César também jogou o tempo todo. Com o empate, a Lazio passou a ter 11 pontos e está 5º lugar no campeonato. Já a Roma, com um ponto a menos, ocupa a 7ª colocação.