Lazio e Roma estão cheio de dívidas Lazio e Roma enfrentam-se no domingo, em um dos principais clássicos do futebol da Itália. Mas os dois rivais da capital entram em campo, no estádio Olímpico, atolados de dívidas. A mais recente denúncia da precariedade financeira de ambos foi publicada nesta quarta-feira pelo Il Sole 24 Ore, jornal especializado em economia. Segundo estudos a que o diário teve acesso, os clubes devem o equivalente a US$ 220 milhões para o Imposto de Renda. A inimizade pode existir entre as respectivas torcidas, mas as contas frágeis são comuns. A parte que a Lazio deixou de recolher ao Fisco seria de US$ 115 milhões, enquanto a Roma não entregou ao ?leão? US$ 105 milhões. Os problemas não se limitam às contas que não fecham com o governo, conforme o balanço anual de 30 de setembro. Há ainda ajustes a serem feitos com os jogadores. A Lazio tem pendências, entre salários e prêmios, de US$ 60 milhões, contra US$ 55 milhões da Roma.