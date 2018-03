Lazio e Roma punidos por confusão A Federação Italiana de Futebol puniu Lazio e Roma por causa dos incidentes ocorridos no dia 21 e que interromperam a partida aos 2 minutos do segundo tempo. A Lazio terá de pagar 51 mil euros de multa, porque era a mandante do clássico, enquanto a Roma arcará com 3 mil euros, mas perderá o direito de fazer um jogo no Estádio Olímpico. Apesar disso, as duas equipes voltarão a campo, em data a ser determinada, para refazer o duelo desde o início. O confronto (placar de 0 a 0) foi suspenso porque torcedores invadiram o gramado para ?informar? aos jogadores que um garoto havia morrido, nos arredores do estádio, por atropelamento por um carro da polícia. Tudo não passava de boato, mas mesmo assim os atletas se recusaram a continuar o dérbi.