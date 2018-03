Lazio e Roma se inscrevem no Italiano Houve barulho, polêmica, sustos, mas Roma e Lazio poderão disputar o Campeonato Italiano de 2002-2003. Os dois clubes romanos conseguiram inscrever-se na tarde desta segunda-feira, horas antes do prazo final dado pela Liga de futebol local para que regularizassem sua situação financeira. Ambos estavam provisoriamente afastados do torneio porque tinham dívidas. A Lazio garantiu permanência no grupo de elite ao comprovar aumento de capital equivalente a US$ 55 milhões. Esse dinheiro é suficiente para saldar débitos com treinadores e jogadores que já saíram do clube, além de pagar salários e prêmios atrasados desde abril. A soma serviu também para suspender o pedido de falência apresentado pelo meia espanhol Ivan de la Peña. A situação da Roma era mais tranqüila. O clube depositou US$ 3,3 milhões referentes a direitos de arena (verba de televisão paga aos jogadores), mas contratou auditores por contestar o total apresentado pela Liga. Já a Fiorentina, rebaixada para a Série B, pediu prorrogação de prazo para conseguir US$ 41 milhões.