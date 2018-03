Lazio e Roma vão jogar de novo no dia 14 Depois de terem sidos punidos pela Federação Italiana de Futebol por causa dos incidentes que interromperam o maior clássico romano no dia 21 de março, Lazio e Roma souberam nesta quarta-feira a data do novo confronto: dia 14 de abril, no mesmo estádio Olímpico.