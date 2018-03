Lazio e Roma voltam a jogar amanhã O 154º duelo entre Lazio e Roma será disputado nesta quarta-feira, um mês depois de ter sido interrompido aos dois minutos do segundo tempo. A partida entre as duas equipes da capital da Itália foi suspensa porque torcedores invadiram o campo e pediram para os atletas pararem de jogar porque a polícia teria matado um garoto na porta do estádio Olímpico. A informação era falsa ? e mesmo assim o clássico, então empatado por 0 a 0, não prosseguiu. A Roma é vice-líder do Campeonato Italiano, com 66 pontos, e a Lazio está sexto lugar, com 50.