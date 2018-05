Lazio e Steaua Bucareste são eliminados da Liga Europa

O Lazio, que não ganha na Série A do Campeonato Italiano desde agosto, foi derrotado por 2 x 1 pelo Salzburg, que manteve seu recorde de 100 por cento neste campeonato após cinco vitórias no Grupo G e reservou seu lugar na fase eliminatória.

As possibilidades de classificação do Steaua terminaram com um empate de 1 x 1 com o campeão moldávio Sheriff Tiraspol pelo Grupo H, em uma noite em que Benfica, Everton, Fenerbahce, Villarreal, Ajax e Hamburgo também se classificaram.

O Lazio ficou a três pontos do Villarreal, que venceu por 2 x 0 o Levski de Sofia com gols de Giuseppe Rossi e Marco Senna. Contudo, o time italiano tem o pior registro que o espanhol nos enfrentamentos entre eles.

Enquanto isso, o Steaua ficou no fim do Grupo H com três pontos. O colombiano Juan Toja empatou para o time de Bucareste logo que o senegalês Amath Diedhiou abrira o placar para o Sheriff quase no fim do jogo.

No mesmo grupo, o defensor uruguaio Diego Lugano marcou de cabeça o único gol da partida na qual o líder do Grupo H, o turco Fenerbahce, venceu o Twente holandês e selou sua classificação.

SAVIOLA MARCA

Em outro encontro, o atacante argentino Javier Saviola marcou um gol e deu o passe do segundo no triunfo de 2 x 1 do Benfica sobre o BATE Borisov, resultado com o qual o time português se classificou no primeiro lugar do Grupo I.

Ao clube português se uniu o Everton, que ganhou de 1 x 0 do AEK de Atenas com um gol de Diniyar Bilyaletdinov.

Outro clube que se classificou foi o Ajax da Holanda, que venceu por 2 x 1 em sua visita ao romeno FC Timisoara.

O Valencia venceu por 3 x 1 o Lille pelo Grupo B, mas deverá esperar até a última rodada para tentar garantir sua classificação.

O time espanhol precisa de um ponto em sua visita ao italiano Genoa, que empatou em 0 x 0 com o Slavia de Praga, para avançar à próxima rodada.

No Grupo C, o Hamburgo venceu por 2 x 0 o Rapid de Viena, também se classificando.