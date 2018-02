Lazio, em queda livre, abre rodada Em queda livre no Campeonato Italiano e ainda recolhendo os cacos da eliminação da Copa da Uefa, a Lazio abre a 15.ª rodada da Série A enfrentando o Lecce, neste sábado. Em 14.º lugar, com 16 pontos, e vindo de duas derrotas seguidas, a equipe da capital terá de enfrentar a ira da sua fanática torcida no Estádio Olímpico, caso não consiga a vitória. Também neste sábado a lanterninha Atalanta busca sua primeira vitória no duelo em Bérgamo contra a Udinese (3.ª). O jogo marca a estréia do técnico Delio Rossi no time da casa.