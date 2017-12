Lazio empata com a Juve e é campeã A Lazio empatou com a Juventus por 2 a 2, nesta quarta, em Turim, e conquistou o título pela quarta vez (1958, 1998 e 2000). Na partida anterior, os romanos venceram por 2 a 0, em casa. A Juve abriu vantagem com Trezeguet e Del Piero, mas Corradi e Fiore descontaram.